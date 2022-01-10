Новак Джокович назначил пресс-конференцию на 16:00 мск

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович даст пресс-конференцию, которая состоится сегодня, 10 января, и начнётся в 16:00 мск. Об этом сообщает BBC, ссылаясь на слова Срджана Джоковича, отца теннисиста.

Джокович примет участие в пресс-конференции по видеосвязи вместе со своей семьёй. Изначально планировалось, что мероприятие начнётся в 15:00 мск, однако его перенесли, чтобы Новак успел подготовиться после освобождения из карантинного отеля.

Ранее стало известно, что Новак Джокович выиграл апелляцию по делу об аннулировании визы в Австралию. Сербский спортсмен подал апелляцию после решения об аннулировании визы. Пограничники посчитали, что у него не было достаточных оснований для медотвода, позволяющего не вакцинироваться от коронавируса. Появилась информация о новом аресте Джоковича, однако она не подтвердилась.