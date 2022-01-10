Отец Джоковича обратился к Елизавете II с призывом вмешаться в ситуацию с Новаком

Срджан Джокович, отец 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича, призвал королеву Великобритании Елизавету II вмешаться в ситуацию, в которую угодил его сын. Об этом сообщает Daily Mail. Главой Австралии является британский монарх.

«Самодержавие сегодня показало своё истинное лицо. Вопреки решению Независимого суда Австралии диктатор Скотт (Моррисон, премьер-министр Австралии. — Прим. «Чемпионата») приказал арестовать моего сына, чемпиона мира Новака Джоковича, и депортировать его, запретив ему въезд в страну на долгие три года.

Суд показал, что закон в Австралии существует, но Скотт осмелился взять правосудие в свои руки.

Я призываю королеву Великобритании Елизавету, лидера Содружества, вмешаться и защитить права человека в отношении моего сына Новака Джоковича, а также прекратить политическое преследование, которое ведётся против него с момента его приезда в Австралию.

Я обращаюсь к королеве Великобритании Елизавете с просьбой вмешаться и прекратить пытки, учинённые над многократным чемпионом Уимблдона, награждённым принцем Уильямом за заслуги в деле благотворительности», — сказал Срджан Джокович.

Что касается Новака Джоковича, то он выиграл апелляцию по делу об аннулировании визы в Австралию. Сербский спортсмен подал апелляцию после решения об аннулировании визы. Пограничники посчитали, что у него не было достаточных оснований для медотвода, позволяющего не вакцинироваться от коронавируса. Появилась информация о новом аресте Джоковича, однако она не подтвердилась. При этом министр иммиграции Австралии продолжает размышлять, депортировать ли Джоковича из страны — у него есть такое право.

