Фанаты Джоковича устроили столкновения с полицией в Мельбурне

Австралийская полиция разгоняла сторонников сербского теннисиста Новака Джоковича слезоточивым газом, сообщает The Sydney Morning Herald. По данным источника, толпа, собравшая у гостиницы, в которой содержат Джоковича, атаковала машину, в которой мог находиться серб.



С парковки выехал чёрный автомобиль. Фанаты окружили его, а некоторые начали забираться на крышу. Многие болельщики были в цветах сербского флага.



Полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу. При этом собравшиеся фанаты начали забрасывать полицейских бутылками, вскоре волнения прекратились.



Ранее Джокович выиграл апелляцию после аннулирования визы Австралии. Джокович подал апелляцию после решения об аннулировании визы. Пограничники посчитали, что у него не было достаточных оснований для медотвода, позволяющего не вакцинироваться от коронавируса. Несмотря на выигранную апелляцию, сообщалось, что власти Австралии всё равно могут выгнать спортсмена из страны. Новак прилетел в Австралию, чтобы принять участие в Australian Open.

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