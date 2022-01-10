Брат Джоковича обратился к судье, который разбирал дело Новака

Джордже Джокович, брат первой ракетки мира Новака Джоковича, обратился к судье, который разбирал дело теннисиста. Напомним, судья постановил, что Джоковичу незаконно аннулировали визу в Австралию — серб выиграл дело.
«Мы хотели бы поблагодарить судью за нейтральную позицию. Ситуация конфликтная, очень сложная, и я хочу поблагодарить их за честность и профессионализм. Уверен, что судьи столкнулись с огромным давлением, потому что за этим делом следил весь мир. Мы хотели бы поблагодарить всех, кто переводил протоколы, чтобы люди в Сербии могли следить за делом», — сказал Джордже Джокович на пресс-конференции.
Напомним, Новака Джоковича ещё могут депортировать из Австралии, несмотря на решение суда в его пользу — такое право есть у министра иммиграции.
- 10 января 2022
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