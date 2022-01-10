Новак Джокович на свободе и уже провёл тренировку на корте
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович уже свободен и успел провести тренировку на корте. Об этом сообщил его брат Джордже Джокович в ходе пресс-конференции.
«Новак на свободе. Несколько минут назад он тренировался на теннисном корте. Он прилетел в Австралию, чтобы играть в теннис и попытаться выиграть ещё один Australian Open.
На протяжении многих лет его описывали по-разному. Но он всегда поддерживал свободу выбора», — рассказал Джордже Джокович на пресс-конференции.
Напомним, Новака Джоковича ещё могут депортировать из Австралии, несмотря на решение суда о том, что ему незаконно аннулировали визу. Такое право есть у министра иммиграции Австралии.
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