При скане QR-кода справок Джоковича нельзя понять, болел он COVID в декабре или нет

Сербский теннисист Новак Джокович в документах на австралийскую визу предоставил медицинские справки, подтверждающие, что он болел в декабре 2021 года коронавирусом. Как сообщает журналист Бен Ротенберг, QR-код Джоковича, предоставленный в документах, показывает, что спортсмен не болел коронавирусом в декабре 2021 года. При этом в документах Новак утверждал, что его тест на коронавирус, сделанный 16 декабря, дал положительный результат.
Правда, при повторном сканировании кода результаты отличаются. Так, у некоторых пользователей выводится положительный результат теста, а у некоторых — отрицательный.
Ранее Джокович выиграл апелляцию после аннулирования визы Австралии. Джокович подал протест после решения об аннулировании визы. Пограничники посчитали, что у него не было достаточных оснований для медотвода, позволяющего не вакцинироваться от коронавируса. Несмотря на выигранную апелляцию, сообщалось, что власти Австралии всё равно могут выгнать спортсмена из страны. Новак прилетел в Австралию, чтобы принять участие в Australian Open.
- 10 января 2022
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