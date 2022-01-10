Отец Джоковича заявил, что после скандала в Австралии Новак выиграет ещё 10 ТБШ

Срджан Джокович, отец 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича, предположил, как на сына повлияет скандал при въезде в Австралию.

«В аэропорту у него отняли все права, которые принадлежат человеку. Его пытались заставить подписать отказ от визы, чтобы депортировать его. Он не хотел, потому что на то не было причин. Ему не дали связаться с друзьями, командой, адвокатами, чтобы подготовить защиту. У него даже забрали телефон. К счастью, через несколько часов его вернули, и он связался с командой юристов. Они подготовили фантастическую защиту, на которую не нашлось ответа у тех, кто хотел отправить его обратно.

Я думаю, что это большая победа для него, его семьи и всего либерального мира. Мы все имеем право высказывать своё мнение без последствий. Мы уважаем законы и правила каждой страны, куда приезжаем. Он выполнил всё, о чем его просили, чтобы приехать и делать свою работу.

Теннис – его работа, любимое дело, и у него сразу попытались отнять это. У них не получилось отнять это право, а закон и справедливость победили, как всегда, побеждают во всех странах мира. Решение судьи показало, что Новак не виновен, а те, кто его обвинял, не смогли найти весомых аргументов. Судья всё сделал правильно: он ознакомился с фактами, которые предоставили адвокаты, и принял единственно возможное решение – освободить Новака, чтобы он мог играть в теннис.

Это придаст ему сил, они не знают, что сделали. Он выиграет ещё 10 турниров «Большого шлема». Он великий, он настолько силён ментально, что это его совсем не потревожило. После этой победы он с нетерпением ждёт возвращения на корт», — приводит слова Джоковича-старшего сербский Telegraf.