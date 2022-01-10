Теннисистка, которую депортировали из Австралии, оценила исход дела Новака Джоковича

Чешская теннисистка Рената Ворачова, которой аннулировали австралийскую визу, высказалась об удовлетворении апелляции по тому же делу 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича.
«Я ожидала, чем закончится суд Джоковича, и буду просить о послаблении, чтобы не получить трёхлетний запрет на въезд в Австралию. Очень жаль, что так сложилось. Сейчас с ним всё в порядке, а я в незавидном положении и не знаю, что будет дальше.
Джокович мог позволить себе больше, чем я из-за своего статуса? Это, безусловно, сыграло свою роль. В момент задержания со мной были адвокат и представитель Tennis Australia. Но после того как мою визу аннулировали, никто не подал апелляцию, из-за этого я даже не могла обратиться в суд. Более-менее всё было сделано, чтобы его дело прошло успешно. На основе этого могли бы рассмотреть и моё дело. Но это означало бы для меня ещё одну неделю в изоляции, пока оформляют документы. Думаю, сейчас я бы выиграла суд. Но никто не знал об этом заранее. У меня даже не было информации, что нужно делать, нужно ли привлекать адвоката и так далее. Здесь у Новака было преимущество», — приводит слова Ворачовой iSport.cz.
- 10 января 2022
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