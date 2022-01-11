Теннисистка, которую депортировали из Австралии, ответила, пытался ли ей помочь Джокович

Чешская теннисистка Рената Ворачова, которой аннулировали австралийскую визу, ответила, пытались ли команда первой ракетки мира серба Новака Джоковича помочь с её делом.
«Нет. Насколько я понимаю, он нанял своего адвоката, который не зависел от Tennis Australia. Так что судебный процесс он вёл самостоятельно, а юристы Tennis Australia просто помогали ему с документами. На самом деле, в моей ситуации были и другие теннисисты. Но благодаря моему кейсу они были вовремя проинформированы и не въехали в страну. Так что они избежали всего, что пережила я. Возможно, наши с Джоковичем дела могли быть объединены, освещаться с одним заголовком, конечно, мне бы это помогло. Но никто мне не предоставил такой возможности, я не понимала, что со мной будет дальше. Это было самое худшее», — приводит слова Ворачовой iSport.cz.
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