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Потапова не прошла во второй круг турнира Аделаила-2, уступив Бренгл

Потапова не прошла во второй круг турнира Аделаила-2, уступив Бренгл
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Российская теннисистка Анастасия Потапова не прошла во второй круг турнира в Аделаиде (Австралия). В матче первого круга россиянка встречалась с представительницей США Мэдисон Бренгл. Потапова уступила со счётом 5:7, 6:4, 1:6.

Встреча продолжалась 2 часа 6 минут. Потапова сделала 2 эйса и 6 двойных ошибок, а также реализовала 6 брейк-пойнтов из 9.

Потапова на данный момент считается 67-й ракеткой мира, Бренгл же занимает 59 место.

В финальном матче квалификации россиянка встречалась с представительницей Словакии Кристиной Кучовой. Потапова победила со счётом 6:1, 6:3.

Ранее в этом году Потапова уступила другой представительнице России, Веронике Кудерметовой, на турнире в Мельбурне. Кудерметова выиграла со счётом 6:2, 4:6, 6:0.

Аделаида-2 (ж). 1-й круг
11 января 2022, вторник. 03:40 МСК
Анастасия Потапова
67
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		6 1
7 		4 6
         
Мэдисон Бренгл
59
США
Мэдисон Бренгл
М. Бренгл
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