Потапова не прошла во второй круг турнира Аделаила-2, уступив Бренгл
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Российская теннисистка Анастасия Потапова не прошла во второй круг турнира в Аделаиде (Австралия). В матче первого круга россиянка встречалась с представительницей США Мэдисон Бренгл. Потапова уступила со счётом 5:7, 6:4, 1:6.
Встреча продолжалась 2 часа 6 минут. Потапова сделала 2 эйса и 6 двойных ошибок, а также реализовала 6 брейк-пойнтов из 9.
Потапова на данный момент считается 67-й ракеткой мира, Бренгл же занимает 59 место.
В финальном матче квалификации россиянка встречалась с представительницей Словакии Кристиной Кучовой. Потапова победила со счётом 6:1, 6:3.
Ранее в этом году Потапова уступила другой представительнице России, Веронике Кудерметовой, на турнире в Мельбурне. Кудерметова выиграла со счётом 6:2, 4:6, 6:0.
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