Фучович — про Джоковича: каждый должен быть вакцинирован, а он этого не сделал

Венгерский теннисист Мартон Фучович прокомментировал ситуацию вокруг Новака Джоковича.

«Здоровье людей имеет первостепенное значение. Есть правила, которые были известны ещё несколько месяцев назад – каждый должен быть вакцинирован, а Джокович этого не сделал. С этой точки зрения я не думаю, что он имеет право здесь находиться», – приводит слова Фучовича журналист Бен Ротенберг в своём «твиттере».

Ранее Джокович прокомментировал победу в суде в своём «инстаграме». Сербский теннисист заявил, что намерен выступить на Открытом чемпионате Австралии, несмотря на все трудности. Также Джокович поблагодарил фанатов за поддержку.

В комментариях к публикации Джоковича поддержала семикратная победительница турниров «Большого шлема» Винус Уильямс.