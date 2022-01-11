Премьер-министры Австралии и Сербии обсудили ситуацию вокруг Джоковича

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон обсудил со своей сербской коллегой Аной Брнабич ситуацию, сложившуюся вокруг Новака Джоковича, сообщает австралийское издание PerthNow.

Брнабич попросила премьер-министра Австралии обеспечить Джоковичу достойное обращение и создать необходимые условия для подготовки к Australian Open.

Стороны договорились поддерживать связь и напрямую обмениваться всей информацией, касающейся сложившейся ситуации.

Ранее Джокович прокомментировал победу в суде в своём «инстаграме». Сербский теннисист заявил, что намерен выступить на Открытом чемпионате Австралии, несмотря на все трудности. Также Джокович поблагодарил фанатов за поддержку.

Australian Open пройдёт с 17 по 30 января. Сербский теннисист является действующим победителем турнира.