Премьер-министры Австралии и Сербии обсудили ситуацию вокруг Джоковича

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон обсудил со своей сербской коллегой Аной Брнабич ситуацию, сложившуюся вокруг Новака Джоковича, сообщает австралийское издание PerthNow.
Брнабич попросила премьер-министра Австралии обеспечить Джоковичу достойное обращение и создать необходимые условия для подготовки к Australian Open.
Стороны договорились поддерживать связь и напрямую обмениваться всей информацией, касающейся сложившейся ситуации.
Ранее Джокович прокомментировал победу в суде в своём «инстаграме». Сербский теннисист заявил, что намерен выступить на Открытом чемпионате Австралии, несмотря на все трудности. Также Джокович поблагодарил фанатов за поддержку.
Australian Open пройдёт с 17 по 30 января. Сербский теннисист является действующим победителем турнира.
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