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Премьер-министры Австралии и Сербии обсудили ситуацию вокруг Джоковича

Премьер-министры Австралии и Сербии обсудили ситуацию вокруг Джоковича
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Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон обсудил со своей сербской коллегой Аной Брнабич ситуацию, сложившуюся вокруг Новака Джоковича, сообщает австралийское издание PerthNow.

Брнабич попросила премьер-министра Австралии обеспечить Джоковичу достойное обращение и создать необходимые условия для подготовки к Australian Open.

Стороны договорились поддерживать связь и напрямую обмениваться всей информацией, касающейся сложившейся ситуации.

Ранее Джокович прокомментировал победу в суде в своём «инстаграме». Сербский теннисист заявил, что намерен выступить на Открытом чемпионате Австралии, несмотря на все трудности. Также Джокович поблагодарил фанатов за поддержку.

Australian Open пройдёт с 17 по 30 января. Сербский теннисист является действующим победителем турнира.

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