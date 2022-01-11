Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко сенсационно проиграла 93-й ракетке мира на турнире в Аделаиде

Арина Соболенко сенсационно проиграла 93-й ракетке мира на турнире в Аделаиде
Комментарии

Вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко, не смогла пробиться во второй круг турнира в Аделаиде (Австралия), сенсационно проиграв представительнице Швеции Ребекке Петерсон со счётом 7:5, 1:6, 5:7. Продолжительность противостояния составила 2 часа 20 минут.

Соболенко 8 раз подала навылет, допустила 21 двойную ошибку и реализовала 6 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы, занимающей 93-ю строчку в рейтинге WTA, 2 эйса, 3 двойные ошибки и 9 из 13 брейков.

За два матча, сыгранных в 2022 году, Соболенко сделала 39 двойных ошибок.

В прошедшем сезоне Соболенко выиграла турнир в Абу-Даби (ОАЭ) и соревнования категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Также она дважды дошла до полуфиналов на турнирах «Большого шлема»: на Уимблдоне (проиграла чешке Каролине Плишковой) и на US Open (уступила канадке Лейле Фернандес).

Аделаида-2 (ж). 1-й круг
11 января 2022, вторник. 03:35 МСК
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		1 5
5 		6 7
         
Ребекка Петерсон
93
Швеция
Ребекка Петерсон
Р. Петерсон
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022