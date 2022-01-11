Арина Соболенко сенсационно проиграла 93-й ракетке мира на турнире в Аделаиде

Вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко, не смогла пробиться во второй круг турнира в Аделаиде (Австралия), сенсационно проиграв представительнице Швеции Ребекке Петерсон со счётом 7:5, 1:6, 5:7. Продолжительность противостояния составила 2 часа 20 минут.
Соболенко 8 раз подала навылет, допустила 21 двойную ошибку и реализовала 6 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы, занимающей 93-ю строчку в рейтинге WTA, 2 эйса, 3 двойные ошибки и 9 из 13 брейков.
За два матча, сыгранных в 2022 году, Соболенко сделала 39 двойных ошибок.
В прошедшем сезоне Соболенко выиграла турнир в Абу-Даби (ОАЭ) и соревнования категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Также она дважды дошла до полуфиналов на турнирах «Большого шлема»: на Уимблдоне (проиграла чешке Каролине Плишковой) и на US Open (уступила канадке Лейле Фернандес).
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