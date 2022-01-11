Министр иммиграции Австралии ещё на день отложил решение вопроса о депортации Джоковича

Министр иммиграции Австралии Алекс Хоук продолжает размышлять, депортировать ли из страны 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», первую ракетку мира Новака Джоковича. Решение, по всей вероятности, не будет принято сегодня, 11 января. Об этом сообщает издание The Age. Джокович, у которого аннулировали визу, выиграл дело в суде, однако у министра есть право повторно аннулировать визу.

Ранее сообщалось, что у министра есть четыре часа, чтобы принять соответствующее решение. Однако временной лимит был бы задействован лишь в том случае, если бы Джоковича вновь допросила иммиграционная служба. Этого не случилось, поэтому четырёхчасовой лимит не действует. Таким образом, в теории решение о возможной депортации Новака могут принять завтра либо в ближайшие дни.

