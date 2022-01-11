Новак Джокович решил тренироваться в закрытом режиме перед Australian Open
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович решил тренироваться в закрытом режиме в преддверии турнира Australian Open, который пройдёт в Мельбурне с 17 по 30 января. Об этом сообщил журналист Бен Ротенберг в своём «твиттере».
«Джокович тренируется на арене имени Рода Лэйвера, но они отключили камеры и заперли двери. Охранник сказал мне, что двери откроют тогда, когда Джокович закончит тренировку», — написал журналист.
Ранее Новак Джокович выступил с заявлением по поводу своей победы в суде Австралии. Напомним, суд постановил, что сербскому спортсмену неправильно аннулировали визу. Несмотря на это, его всё же могут депортировать из страны — такое право есть у министра иммиграции Австралии.
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