Бен Ротенберг: надеюсь, Сафиуллин не пожал руку Томичу

Известный теннисный журналист Бен Ротенберг прокомментировал происходившее в матче первого раунда квалификации Australian Open, в котором россиянин Роман Сафиуллин победил австралийца Бернарда Томича со счётом 6:1, 6:4.

Сообщается, что Томич нехорошо себя чувствовал по ходу матча и был убеждён в наличии у себя симптомов, свидетельствующих о заражении коронавирусом.

«Похоже, это не тот человек, который должен играть на Australian Open, парни! Вполне понятно, что доктор быстро сказал Томичу надеть маску как следует во время первой смены сторон. Сафиуллин первый предложил стукнуться кулаками (после матча. — Прим. «Чемпионата»). И да, протоколы Australian Open точно не поощряют прибытия игрока с симптомами коронавируса на фоне пандемии. Надеюсь, Сафиуллин уклонился от рукопожатия», — написал Ротенберг в своём «твиттере».