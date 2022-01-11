Анастасия Гасанова проиграла в первом круге квалификации Australian Open

Российская теннисистка Анастасия Гасанова потерпела поражение в матче первого круга квалификации Открытого чемпионата Австралии 2022 года, который пройдёт в Мельбурне с 17 по 30 января. Гасанова, занимающая 121-е место в рейтинге WTA, проиграла представительнице Словакии Виктории Кужмовой (158-е место в мировой классификации). Счёт матча — 6:2, 6:4 в пользу словацкой теннисистки.

Анастасия Гасанова ни разу не подала навылет и допустила целых девять двойных ошибок. Процент реализации брейк-пойнтов составил 43% (3 из 7). На счету соперницы российской теннисистки четыре эйса и две ошибки на подаче. Она реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти (процент реализации составил 67%). Продолжительность противостояния составила 1 час 22 минуты.