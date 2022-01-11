Нуну Боргес снялся с Australian Open из-за коронавируса

Португальский теннисист Нуну Боргес снялся с квалификации Australian Open после положительного теста на коронавирус. Для португальца Открытый чемпионат Австралии мог стать первым турниром «Большого шлема» в карьере.

«Нуну очень печален, хотя никаких симптомов болезни у него нет», — сообщает журналист Жозе Моргадо в своём «твиттере».

Снятие Боргеса с турнира произошло за несколько минут до старта его матча в квалификации с бельгийцем Рубеном Бемельмансом. Вместо португальского спортсмена на корт вышел итальянский теннисист Андреа Вавассори, заявленный ранее как запасной игрок. Боргесу теперь предстоит пробыть положенный, согласно антиковидному протоколу, карантин перед отбытием из Австралии.

Напомним, Боргес впервые в карьере вошёл в топ-200 рейтинга АТР в декабре 2021 года и получил право на участие в квалификации Australian Open.