Людмила Самсонова победила египтянку Шериф в первом круге турнира в Аделаиде
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Российская теннисистка Людмила Самсонова одержала победу в матче первого круга турнира в Аделаиде (Австралия), в котором её соперницей была представительница Египта Маяр Шериф Ахмед Шериф. Россиянка, занимающая 39-е место в рейтинге WTA, победила соперницу, располагающуюся на 63-й строчке в мировой классификации, со счётом 7:6 (7:2), 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 7 минут.
Самсонова совершила девять эйсов и допустила четыре двойные ошибки. Россиянка реализовала лишь один брейк-пойнт из 10. Её соперница 14 раз подала навылет и пять раз ошиблась на подаче, не реализовав при этом ни одного брейк-пойнта из девяти.
В матче второго круга соперницей Самсоновой станет представительница Испании Нурия Парризас-Диас.
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