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Людмила Самсонова победила египтянку Шериф в первом круге турнира в Аделаиде

Людмила Самсонова победила египтянку Шериф в первом круге турнира в Аделаиде
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Российская теннисистка Людмила Самсонова одержала победу в матче первого круга турнира в Аделаиде (Австралия), в котором её соперницей была представительница Египта Маяр Шериф Ахмед Шериф. Россиянка, занимающая 39-е место в рейтинге WTA, победила соперницу, располагающуюся на 63-й строчке в мировой классификации, со счётом 7:6 (7:2), 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 7 минут.

Самсонова совершила девять эйсов и допустила четыре двойные ошибки. Россиянка реализовала лишь один брейк-пойнт из 10. Её соперница 14 раз подала навылет и пять раз ошиблась на подаче, не реализовав при этом ни одного брейк-пойнта из девяти.

В матче второго круга соперницей Самсоновой станет представительница Испании Нурия Парризас-Диас.

Аделаида-2 (ж). 1-й круг
11 января 2022, вторник. 08:30 МСК
Людмила Самсонова
39
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6  
6 2 		4  
         
Маяр Шериф Ахмед Шериф
63
Египет
Маяр Шериф Ахмед Шериф
М. Шериф
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