Закрытую тренировку Новака Джоковича сняли с помощью беспилотника. Видео
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В «Твиттере» появилось видео, в котором показана закрытая тренировка 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира серба Новака Джоковича. Ранее сообщалось, что Джокович решил тренироваться в закрытом режиме в преддверии турнира Australian Open, который пройдёт в Мельбурне с 17 по 30 января.
Права на видео принадлежат Tennis Australia. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» журналиста Клинта Стэневея.
Ранее Новак Джокович выступил с заявлением по поводу своей победы в суде Австралии. Напомним, суд постановил, что сербскому спортсмену неправильно аннулировали визу. Несмотря на это, его всё же могут депортировать из страны — такое право есть у министра иммиграции Австралии.
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