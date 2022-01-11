Закрытую тренировку Новака Джоковича сняли с помощью беспилотника. Видео

В «Твиттере» появилось видео, в котором показана закрытая тренировка 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира серба Новака Джоковича. Ранее сообщалось, что Джокович решил тренироваться в закрытом режиме в преддверии турнира Australian Open, который пройдёт в Мельбурне с 17 по 30 января.

Права на видео принадлежат Tennis Australia. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» журналиста Клинта Стэневея.

Ранее Новак Джокович выступил с заявлением по поводу своей победы в суде Австралии. Напомним, суд постановил, что сербскому спортсмену неправильно аннулировали визу. Несмотря на это, его всё же могут депортировать из страны — такое право есть у министра иммиграции Австралии.