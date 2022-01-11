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Борис Беккер предсказал, что Новака Джоковича будут освистывать на Australian Open

Борис Беккер предсказал, что Новака Джоковича будут освистывать на Australian Open
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Чемпион шести турниров «Большого шлема», немец Борис Беккер предсказал, что 20-кратный победитель ТБШ, первая ракетка мира серб Новак Джокович столкнётся со свистом в свой адрес на Открытом чемпионате Австралии. По словам Беккера, свистеть будут австралийцы, которым не понравилось решение судьи признать незаконным решение аннулировать визу Джоковича.

«Я уверен, что будет освистывание в его адрес. Но он к этому привык. Он всегда был уличным бойцом, которому приходилось бороться с трудностями и покорять публику. И это было потрясающе в прошлогоднем финале Открытого чемпионата США, когда они наконец приняли его.

Болельщики будут жёстко встречать его, но с каждым матчем, в которых он будет завоёвывать симпатии публики, они снова станут его приветствовать. Но у него будет трудная первая неделя», — приводит слова Беккера Independent, ссылаясь на BBC.

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