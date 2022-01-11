Чемпионка US Open Эмма Радукану проиграла в 1-м круге турнира в Сиднее со счётом 0:6, 1:6
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Победительница Открытого чемпионата США 2021 года в женском одиночном разряде, 19-летняя британская теннисистка Эмма Радукану потерпела разгромное поражение в первом круге турнира в Сиднее (Австралия). Соперницей Радукану (18-е место в рейтинге WTA) была представительница Казахстана Елена Рыбакина (13-я строчка в мировой классификации), одержавшая победу со счётом 6:0, 6:1. Продолжительность противостояния составила 56 минут.
Эмма Радукану ни разу не подала на вылет и допустила шесть двойных ошибок. Её соперница совершила четыре эйса и один раз ошиблась на подаче. Она реализовала пять брейк-пойнтов из 10 (процент реализации составил 50%).
Во втором круге турнира в Сиднее Рыбакина сразится с представительницей Франции Каролин Гарсией.
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