Энди Маррей прокомментировал ситуацию вокруг Новака Джоковича, выигравшего дело в суде

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира британец Энди Маррей прокомментировал ситуацию вокруг 20-кратного чемпиона ТБШ, лидера рейтинга ATP серба Новака Джоковича. Ранее cербский спортсмен выиграл дело в суде Австралии, после того как его визу аннулировали.

«Хорошо, что он больше не в задержании. Он выиграл дело в суде, и это хорошо для него. Надеюсь, сейчас у него будет возможность сосредоточиться на теннисе.

Думаю, остаются ещё вопросы, которые требуют ответа, — по поводу изоляции и тому подобного. Уверен, в ближайшие дни мы услышим от него что-то. Что касается меня, то я здесь для того, чтобы играть и выигрывать турниры», — приводятся слова Маррея в «твиттере» Tennis Majors.