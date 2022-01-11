Энди Маррей прокомментировал ситуацию вокруг Новака Джоковича, выигравшего дело в суде
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира британец Энди Маррей прокомментировал ситуацию вокруг 20-кратного чемпиона ТБШ, лидера рейтинга ATP серба Новака Джоковича. Ранее cербский спортсмен выиграл дело в суде Австралии, после того как его визу аннулировали.
«Хорошо, что он больше не в задержании. Он выиграл дело в суде, и это хорошо для него. Надеюсь, сейчас у него будет возможность сосредоточиться на теннисе.
Думаю, остаются ещё вопросы, которые требуют ответа, — по поводу изоляции и тому подобного. Уверен, в ближайшие дни мы услышим от него что-то. Что касается меня, то я здесь для того, чтобы играть и выигрывать турниры», — приводятся слова Маррея в «твиттере» Tennis Majors.
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