Бернард Томич: чувствую себя отвратительно. Врачи сказали изолироваться

Австралийский теннисист Бернард Томич рассказал о самочувствии в своём аккаунте «Инстаграм».
«Чувствую себя отвратительно. Мне сказали изолироваться, но больше ничего не сделали. Врачи не лечат, чтобы избежать контакта», — написал Томич в сообщении.
Австралиец Томич почувствовал себя нехорошо по ходу матча с Романом Сафиуллиным и был убеждён в наличии у себя симптомов, свидетельствующих о заражении коронавирусом. Россиянин оказался сильнее своего оппонента в игре первого круга квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису, победив со счётом 6:1, 6:4. В следующем раунде квалификации Сафиуллин сыграет с американским теннисистом Кристофером Юбэнксом.
Australian Open пройдёт с 17 по 30 января. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович, который в финале прошлогоднего розыгрыша взял верх над россиянином Даниилом Медведевым.
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