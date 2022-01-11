Бернард Томич: чувствую себя отвратительно. Врачи сказали изолироваться

Австралийский теннисист Бернард Томич рассказал о самочувствии в своём аккаунте «Инстаграм».

«Чувствую себя отвратительно. Мне сказали изолироваться, но больше ничего не сделали. Врачи не лечат, чтобы избежать контакта», — написал Томич в сообщении.

Австралиец Томич почувствовал себя нехорошо по ходу матча с Романом Сафиуллиным и был убеждён в наличии у себя симптомов, свидетельствующих о заражении коронавирусом. Россиянин оказался сильнее своего оппонента в игре первого круга квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису, победив со счётом 6:1, 6:4. В следующем раунде квалификации Сафиуллин сыграет с американским теннисистом Кристофером Юбэнксом.



Australian Open пройдёт с 17 по 30 января. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович, который в финале прошлогоднего розыгрыша взял верх над россиянином Даниилом Медведевым.