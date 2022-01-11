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Арина Соболенко за 2 матча, сыгранных в сезоне-2022, допустила 39 двойных ошибок

Арина Соболенко за 2 матча, сыгранных в сезоне-2022, допустила 39 двойных ошибок
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Вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко за два матча, сыгранных в сезоне-2022, допустила 39 двойных ошибок.

На старте сезона, во втором круге первого турнира в Аделаиде (Австралия) Соболенко встречалась с 100-й ракеткой мира словенкой Каей Юван, Арина потерпела поражение со счётом 6:7 (6:8), 1:6. В том матче белоруска допустила 18 двойных ошибок.

На старте второго турнира в Аделаиде Соболенко проиграла представительнице Швеции Ребекке Петерсон со счётом 7:5, 1:6, 5:7, допустив 21 двойную ошибку.

При этом если брать ещё и два последних поединка Соболенко прошлого года на Итоговом турнире WTA в Гвадалахаре (Мексика), то получается, что в среднем за 4 матча Арина делает по 18,5 двойных.

Соболенко плакала из-за кучи двойных ошибок. Судья и соперница не могли понять, в чём дело Соболенко плакала из-за кучи двойных ошибок. Судья и соперница не могли понять, в чём дело
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