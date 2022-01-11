Арина Соболенко в последних 4 матчах в среднем допускает по 18,5 двойных ошибок

Вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко испытывает проблемы с подачей по ходу последних четырёх матчей тура. За 4 поединка Соболенко допустила 74 двойных ошибок, то есть в среднем 18,5 за матч.

Проблемы белоруски начались в конце сезона-2021, на Итоговом турнира WTA в Гвадалахаре (Мексика). В поединке с полькой Игой Свёнтек Соболенко допустила 16 двойных ошибок, во встрече с представительницей Греции Марией Саккари – 19.

На старте сезона-2022, во втором круге первого турнира в Аделаиде (Австралия) Соболенко встречалась с 100-й ракеткой мира словенкой Каей Юван, Арина потерпела поражение со счётом 6:7 (6:8), 1:6. В том матче белоруска допустила 18 двойных ошибок.

На старте второго турнира в Аделаиде Соболенко проиграла представительнице Швеции Ребекке Петерсон со счётом 7:5, 1:6, 5:7, допустив 21 двойную ошибку.