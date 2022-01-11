Судья обратилась к Соболенко, когда Арина начала подавать с руки в матче с Петерсон

Вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко испытывала серьёзные проблемы с подачей во время матча первого круга второго турнира в Аделаиде (Австралия) с представительницей Швеции Ребеккой Петерсон.
Напомним, Соболенко проиграла 93-й ракетке мира со счётом 7:5, 1:6, 5:7, допустив 21 двойную ошибку.
По ходу матча Соболенко начала подавать с руки, что вызвало беспокойство у судьи на вышке. Она спросила, всё ли у неё в порядке и нет ли у неё травмы. «Ничего страшного. Это техническая проблема. Я просто не могу подавать лучше», — ответила судье Соболенко. Момент попал в трансляцию.
В прошедшем сезоне Соболенко выиграла турнир в Абу-Даби (ОАЭ) и соревнования категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Также она дважды дошла до полуфиналов на турнирах «Большого шлема»: на Уимблдоне (проиграла чешке Каролине Плишковой) и на US Open (уступила канадке Лейле Фернандес).
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