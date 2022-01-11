Петерсон — о проблемах Соболенко с подачей: это был самый странный матч в моей карьере

93-я ракетка мира шведка Ребекка Петерсон прокомментировала поведение второго номера рейтинга белоруски Арины Соболенко в матче первого круга на турнире WTA-250 в Аделаиде (Австралия).

Напомним, Соболенко проиграла 93-й ракетке мира со счётом 7:5, 1:6, 5:7, допустив 21 двойную ошибку. Из-за проблем с подачей Арина не могла сдержать слёз, а после череды неудач и вовсе стала подавать с руки, что обеспокоило судью на вышке. «Ничего страшного. Это техническая проблема. Я просто не могу подавать лучше», — ответила судье Соболенко.

«Это был самый странный матч, в котором я когда-либо играла. Было тяжело не обращать внимания, видя, что соперница постоянно борется с проблемой», — приводит слова Петерсон Nine.com.