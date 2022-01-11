Бублик подшутил над Циципасом на турнире в Аделаиде, вспомнив его туалетные перерывы

35-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик пошутил над туалетными перерывами грека Стефаноса Циципаса в прошлом сезоне.

Это произошло в начале его матча с австралийцем Александром Вукичем в первом круге турнира ATP-250 в Аделаиде (Австралия). Встреча завершилась в пользу Вукича со счётом 7:6 (7:5), 6:2.

На предматчевом инструктаже судья поединка напомнил игрокам, что с нового сезона туалетные перерывы ограничены тремя минутами, а если нужно переодеться, то даются дополнительные две минуты. Бублик, смотря в камеру, ответил: «Спасибо Циципасу, да? Стефанос, спасибо!». На что судья улыбнулся. Момент попал в трансляцию.

Напомним, поведение Стефаноса Циципаса во время матчей на Открытом чемпионате США 2021 года вызвало резонанс в теннисном сообществе. Соперники греческого теннисиста раскритиковали его за продолжительные туалетные перерывы, которые тот брал во время матчей. После этого публика реагировала свистом на паузы Циципаса.