Бублик подшутил над Циципасом на турнире в Аделаиде, вспомнив его туалетные перерывы

35-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик пошутил над туалетными перерывами грека Стефаноса Циципаса в прошлом сезоне.
Это произошло в начале его матча с австралийцем Александром Вукичем в первом круге турнира ATP-250 в Аделаиде (Австралия). Встреча завершилась в пользу Вукича со счётом 7:6 (7:5), 6:2.
На предматчевом инструктаже судья поединка напомнил игрокам, что с нового сезона туалетные перерывы ограничены тремя минутами, а если нужно переодеться, то даются дополнительные две минуты. Бублик, смотря в камеру, ответил: «Спасибо Циципасу, да? Стефанос, спасибо!». На что судья улыбнулся. Момент попал в трансляцию.
Напомним, поведение Стефаноса Циципаса во время матчей на Открытом чемпионате США 2021 года вызвало резонанс в теннисном сообществе. Соперники греческого теннисиста раскритиковали его за продолжительные туалетные перерывы, которые тот брал во время матчей. После этого публика реагировала свистом на паузы Циципаса.
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