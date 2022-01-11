Соболенко закрыла комментарии в «Инстаграме» после 2-го подряд поражения на старте сезона

Вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко ограничила комментарии на своей странице в «Инстаграме» после двух поражений к ряду на старте сезона-2022.

Напомним, во втором круге первого турнира в Аделаиде (Австралия) Соболенко встречалась с 100-й ракеткой мира, словенкой Каей Юван. Арина потерпела поражение со счётом 6:7 (6:8), 1:6. В том матче в пассиве белоруски было 18 двойных ошибок.

На старте второго турнира в Аделаиде Соболенко проиграла представительнице Швеции Ребекке Петерсон со счётом 7:5, 1:6, 5:7, допустив 21 двойную ошибку.

За два сыгранных в 2022 году матча Соболенко допустила 39 двойных ошибок, при этом если брать ещё и два последних поединка Соболенко прошлого года на Итоговом турнире WTA в Гвадалахаре (Мексика), то получается, что в среднем за 4 матча Арина делает по 18,5 двойных.