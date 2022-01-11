Союз игроков, учреждённый Джоковичем, выпустил заявление о депортированной Ворачовой

Ассоциация профессиональных игроков в теннис (PTPA), организованная первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и канадцем Вашеком Поспишилом, высказалась о деле чешской теннисистки Ренаты Ворачовой, у которой аннулировали визу и депортировали из Австралии.
Не будучи вакцинированной Ворачова пыталась въехать в страну по тому же типу визы, что и Джокович, которому это, в итоге, удалось.
«Из-за всеобщего внимания к делу Джоковича, многие люди не интересовались или не знали о ситуации с чешской теннисисткой Ренатой Ворачовой.
Рената находилась в Австралии восемь дней. Она была задержана пограничными властями после прибытия Новака в Австралию, а после была вынуждена покинуть страну. Для неё это был травмирующий и сбивающий с толку опыт, теперь ей грозит трёхлетний запрет на въезд и другие проблемы с визами.
PTPA находится в постоянном контакте с ней, чтобы обеспечить её благополучие и разобраться в деталях её дела. Мы разберёмся, что с ней случилось, и если это будет уместно, то будем защищать её права», — говорится в заявлении PTPA.
- 11 января 2022
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