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Теннисистка, которую депортировали из Австралии, будет требовать денежной компенсации

Теннисистка, которую депортировали из Австралии, будет требовать денежной компенсации
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Чешская теннисистка Рената Ворачова, которой аннулировали австралийскую визу, заявила, что будет требовать от руководства Tennis Australia компенсацию за произошедшее.

Напомним, пограничная служба Австралии аннулировала визу невакцинированной Ворачовой по прилёте в Мельбурн. Чешку поместили в ту же гостиницу, где до победы в деле находился серб Новак Джокович. Рената не стала оспаривать решение австралийских властей и была депортирована.

«Сумма получится немаленькой. Один только билет стоил $ 2 780, так как со мной путешествовал тренер. А ещё потраченное мной время, проживание в отелях, подготовка к турниру «Большого шлема», потенциальный призовой фонд.

Я надеюсь, что Tennis Australia пойдёт мне навстречу и нам не придётся предпринимать шагов с юристами», — приводит слова Ворачовой RTL Today со ссылкой на Denik Daily.

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