Теннисистка, которую депортировали из Австралии, будет требовать денежной компенсации

Чешская теннисистка Рената Ворачова, которой аннулировали австралийскую визу, заявила, что будет требовать от руководства Tennis Australia компенсацию за произошедшее.
Напомним, пограничная служба Австралии аннулировала визу невакцинированной Ворачовой по прилёте в Мельбурн. Чешку поместили в ту же гостиницу, где до победы в деле находился серб Новак Джокович. Рената не стала оспаривать решение австралийских властей и была депортирована.
«Сумма получится немаленькой. Один только билет стоил $ 2 780, так как со мной путешествовал тренер. А ещё потраченное мной время, проживание в отелях, подготовка к турниру «Большого шлема», потенциальный призовой фонд.
Я надеюсь, что Tennis Australia пойдёт мне навстречу и нам не придётся предпринимать шагов с юристами», — приводит слова Ворачовой RTL Today со ссылкой на Denik Daily.
- 11 января 2022
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