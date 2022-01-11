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Австралийские телеведущие обругали Новака Джоковича. Момент записала камера

Австралийские телеведущие обругали Новака Джоковича. Момент записала камера
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Ведущие крупного австралийского телеканала обругали первую ракетку мира серба Новака Джоковича, не подозревая, что их до сих пор записывает камера. Видео их диалога распространилось в социальных сетях.

Ведущий: Кто бы и как к этому ни относился, но Новак Джокович – лживый и подлый ублюдок.

Ведущая: Да, он засранец.

Ведущий: К сожалению, всё его окружение облажалось. Как можно выходить на улицу, когда знаешь, что у тебя положительный тест на коронавирус (речь о том, что спустя день после того, как Джокович получил положительный тест на коронавирус, он был запечатлён на фотографии на закрытом мероприятии для детской благотворительности, где раздавал подарки. Новак фотографировался без маски в окружении детей, несмотря на то что, согласно правилам, должен был изолироваться на 14 дней. – Прим. «Чемпионата»).

Публикация доступна в «твиттере» Uros Brkic.

Ведущая: Честно говоря, я сомневаюсь, что у него был положительный результат теста на COVID-19.

Ведущий: Он споткнулся на собственной лжи.

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