Австралийские телеведущие обругали Новака Джоковича. Момент записала камера

Ведущие крупного австралийского телеканала обругали первую ракетку мира серба Новака Джоковича, не подозревая, что их до сих пор записывает камера. Видео их диалога распространилось в социальных сетях.
Ведущий: Кто бы и как к этому ни относился, но Новак Джокович – лживый и подлый ублюдок.
Ведущая: Да, он засранец.
Ведущий: К сожалению, всё его окружение облажалось. Как можно выходить на улицу, когда знаешь, что у тебя положительный тест на коронавирус (речь о том, что спустя день после того, как Джокович получил положительный тест на коронавирус, он был запечатлён на фотографии на закрытом мероприятии для детской благотворительности, где раздавал подарки. Новак фотографировался без маски в окружении детей, несмотря на то что, согласно правилам, должен был изолироваться на 14 дней. – Прим. «Чемпионата»).
Публикация доступна в «твиттере» Uros Brkic.
Ведущая: Честно говоря, я сомневаюсь, что у него был положительный результат теста на COVID-19.
Ведущий: Он споткнулся на собственной лжи.
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