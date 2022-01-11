Видео с закрытой тренировки Новака Джоковича на корте Australian Open

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович провёл закрытую от СМИ тренировку на арене Рода Лэйвера. Её удалось снять с помощью беспилотника. Первая ракетка мира готовится к выступлению на Australian Open – 2022, который пройдёт в Мельбурне с 17 по 30 января. Джокович выигрывал его девять раз.

Ранее Джокович выиграл апелляцию после аннулирования визы Австралии. Джокович подал протест после решения об аннулировании визы. Пограничники посчитали, что у него не было достаточных оснований для медотвода, позволяющего не вакцинироваться от коронавируса. Несмотря на выигранную апелляцию, сообщалось, что власти Австралии всё равно могут выгнать спортсмена из страны. Новак прилетел в Австралию, чтобы принять участие в Australian Open.