Видео с закрытой тренировки Новака Джоковича на корте Australian Open

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович провёл закрытую от СМИ тренировку на арене Рода Лэйвера. Её удалось снять с помощью беспилотника. Первая ракетка мира готовится к выступлению на Australian Open – 2022, который пройдёт в Мельбурне с 17 по 30 января. Джокович выигрывал его девять раз.
Ранее Джокович выиграл апелляцию после аннулирования визы Австралии. Джокович подал протест после решения об аннулировании визы. Пограничники посчитали, что у него не было достаточных оснований для медотвода, позволяющего не вакцинироваться от коронавируса. Несмотря на выигранную апелляцию, сообщалось, что власти Австралии всё равно могут выгнать спортсмена из страны. Новак прилетел в Австралию, чтобы принять участие в Australian Open.
- 11 января 2022
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