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Лоза — о ситуации с Джоковичем: у австралийских властей совсем «крыша прохудилась»

Лоза — о ситуации с Джоковичем: у австралийских властей совсем «крыша прохудилась»
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Известный певец Юрий Лоза высказался о скандальной ситуации вокруг 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича. Ранее сербский спортсмен выиграл дело в суде Австралии после того, как его визу аннулировали.

«Мне кажется, что у австралийских властей совсем «крыша прохудилась». Запретить девятикратному победителю Открытого чемпионата страны Новаку Джоковичу играть из-за отсутствия у него укола – это тупость в кубе. Кого он может на корте заразить? Теннис — это же не командный вид спорта! Если вы боитесь за здоровых людей, так предложите им разминаться отдельно и выделите им отдельные раздевалки – какие проблемы? Хочется спросить у этих рьяных чиновников – ну если вы ввели себе под кожу химическую бяку, почему другие обязательно должны сделать то же самое?» — написал Лоза на своей странице в «Фейсбуке».

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