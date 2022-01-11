На турнир в Санкт-Петербурге заявилось пять представительниц топ-10 рейтинга WTA

Опубликован заявочный лист турнира категории WTA-500, который пройдёт в Санкт-Петербурге с 7 по 13 февраля. В соревнованиях планируют принять участие сразу пять представительниц топ-10 рейтинга WTA.

Заявочный лист турнира в Санкт-Петербурге

Каролина Плишкова (Чехия)

Мария Саккари (Греция)

Анетт Контавейт (Эстония)

Паула Бадоса (Испания)

Онс Жабер (Тунис)

Анастасия Павлюченкова (Россия)

Елена Рыбакина (Казахстан)

Элисе Мертенс (Бельгия)

Белинда Бенчич (Швейцария)

Дарья Касаткина (Россия)

Елена Остапенко (Латвия)

Вероника Кудерметова (Россия)

Камила Джорджи (Италия)

Екатерина Александрова (Россия)

Юлия Путинцева (Казахстан).

Действующей чемпионкой турнира в Санкт-Петербурге является россиянка Дарья Касаткина. В финале 2021 года она взяла титул на отказе соотечественницы Маргариты Гаспарян при счёте 6:3, 2:1 в свою пользу.