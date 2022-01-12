Даниил Медведев возглавил список участников турнира ATP-500 в Роттердаме

Опубликован заявочный лист турнира категории ATP-500, который пройдёт в Роттердаме (Нидерланды) с 7 по 13 февраля. Список возглавил вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев, также в соревнованиях планирует принять участие действующий чемпион россиянин Андрей Рублёв.

Заявочный лист турнира в Санкт-Петербурге

Даниил Медведев (Россия)

Стефанос Циципас (Греция)

Андрей Рублёв (Россия)

Феликс Оже-Альяссим (Канада)

Хуберт Хуркач (Польша)

Янник Синнер (Италия)

Кэмерон Норри (Великобритания)

Денис Шаповалов (Канада)

Роберто Баутиста-Агут (Испания)

Гаэль Монфис (Франция)

Аслан Карацев (Россия)

Николоз Басилашвили (Грузия)

Марин Чилич (Хорватия)

Карен Хачанов (Россия)

Уго Умбер (Франция)

Ллойд Джордж Харрис (ЮАР)

Алекс де Минор (Австралия)

Александр Бублик (Казахстан)

Мартон Фучович (Венгрия)

Филип Краинович (Сербия)

Давид Гоффен (Бельгия)

Илья Ивашка (Беларусь)

Борна Чорич (Хорватия).