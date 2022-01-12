Джокович может потерять $ 30 млн от спонсоров из-за отношения к вакцинации

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович может потерять $ 30 млн от спонсоров из-за своего отношения к вакцинации, сообщает Tennis Head.

По данным источника, компании, который спонсируют Джоковича, будут пристально следить за ситуацией вокруг серба. В том случае, если его будут воспринимать, как главного противника вакцинации, то некоторые спонсоры могут отказаться от сотрудничества с первой ракеткой мира, что повлечёт за собой финансовые потери.

Ранее Джокович выиграл апелляцию после аннулирования визы Австралии. Джокович подал протест после решения об аннулировании визы. Пограничники посчитали, что у него не было достаточных оснований для медотвода, позволяющего не вакцинироваться от коронавируса. Несмотря на выигранную апелляцию, сообщалось, что власти Австралии всё равно могут выгнать спортсмена из страны. Новак прилетел в Австралию, чтобы принять участие в Australian Open.