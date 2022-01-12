Мать Джоковича заявила, что Новак не знал о положительном тесте, когда посещал мероприятия

Дияна Джокович, мать сербского теннисиста Новака Джоковича ответила на обвинения в том, что её сын посещал общественные места после того, как сдал положительный текст на коронавирус.

«Он не знал этого, потому что, когда понял, что у него был положительный результат, он отправился на изоляцию. Я не могу сказать, посещал ли он другие страны после этого, поскольку я этим не занимаю и точно не знаю всех вопросов», — приводит слова Дияны Джокович The Age.

Ранее сообщалось, 17 декабря, спустя день после того, как Джокович получил положительный тест на коронавирус, он был запечатлён на фотографии на закрытом мероприятии для детской благотворительности, где раздавал подарки. Он фотографировался без маски в окружении детей, несмотря на то что, согласно правилам, должен был изолироваться на 14 дней.