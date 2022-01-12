Россиянка Валерия Савиных проиграла в полуфинале квалификации Australian Open
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Российская теннисистка Валерия Савиных, занимающая 194-ю строчку в рейтинге WTA, проиграла представительнице Италии Лючия Бронцетти, которая является 26-й ракеткой мира, в полуфинале квалификации Открытого чемпионата Австралии со счётом 2:6, 2:6.
Продолжительность встречи составила 1 час 17 минут. За это время россиянка сделала 1 подачу навылет, допустила 1 двойную ошибку. На счету итальянки 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.
Таким образом, Бронцетти вышла в финал квалификации, а Савиных завершила участие в турнире.
Напомним, На старте отборочных соревнований Савиных обыграла представительницу Мексики Ану-Софию Санчес со счётом 6:0, 6:4.
Australian Open пройдёт с 17 по 30 января.
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