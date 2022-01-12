Россиянка Валерия Савиных проиграла в полуфинале квалификации Australian Open

Российская теннисистка Валерия Савиных, занимающая 194-ю строчку в рейтинге WTA, проиграла представительнице Италии Лючия Бронцетти, которая является 26-й ракеткой мира, в полуфинале квалификации Открытого чемпионата Австралии со счётом 2:6, 2:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 17 минут. За это время россиянка сделала 1 подачу навылет, допустила 1 двойную ошибку. На счету итальянки 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.

Таким образом, Бронцетти вышла в финал квалификации, а Савиных завершила участие в турнире.

Напомним, На старте отборочных соревнований Савиных обыграла представительницу Мексики Ану-Софию Санчес со счётом 6:0, 6:4.

Australian Open пройдёт с 17 по 30 января.