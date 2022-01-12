Контавейт и Жабер вышли в четвертьфинал турнира в Сиднее
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Эстонская теннисистка Аннет Контавейт и представительница Туниса Онс Жабер встретятся в четвертьфинале турнира WTA-500 в Сиднее (Австралия).
Контавейт в матче второго круга она обыграла румынку Елену Габриэлу Русе со счётом 6:3, 6:1.
Жабер выбила с турнира чешскую спортсменку Петру Квитову – 6:4, 6:4.
В эти минуты проходят ещё два матча второго круга турнира WTA-500 в Сиднее – Дарья Касаткина играет с бельгийской теннисисткой Элисе Мертенс, а Екатерина Александрова встречается с испанкой Гарбинье Мугурусой.
Турнир в Сиднее завершится 15 января. Под первым номером на этих соревнованиях посеяна австралийка Эшли Барти. Призовой фонд турнира составил более $ 703 тыс. Его действующей чемпионкой является чешка Петра Квитова.
Новость по темеАлександрова вышла во второй круг турнира в Сиднее
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