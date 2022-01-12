Новак Джокович объяснил предъявление ложной информации в декларации при въезде в Австралию

34-летний сербский теннисист и первая ракетка мира Новак Джокович выступил с заявлением, в котором объяснил ситуацию с предъявлением ложной информации в документах при въезде в Австралию.

«Что касается моей декларации о поездках, мои представители подали её от моего имени, о чём я сообщил сотрудникам иммиграционной службы по прибытии, и мой агент искренне извиняется за административную ошибку, связанную с отметкой неправильного поля о моём предыдущем путешествии до приезда в Австралию. Это был человеческий фактор, и уж точно непреднамеренная ошибка. Мы живём в трудные времена в условиях глобальной пандемии, и иногда могут возникать такие ошибки. Сегодня моя команда предоставила правительству Австралии дополнительную информацию, чтобы прояснить этот вопрос.

Хотя я чувствовал, что важно рассмотреть и разъяснить все вопросы, я не буду делать никаких дальнейших комментариев из уважения к правительству Австралии и их властям, а также к текущему процессу. Играть на Открытом чемпионате Австралии — это всегда честь и привилегия. Открытый чемпионат Австралии очень любим игроками, болельщиками и сообществом не только в Виктории и Австралии, но и по всему миру, и я просто хочу иметь возможность соревноваться с лучшими игроками мира и выступать перед одной из лучших публик в мире», — гласит заявление Джоковича в «Инстаграме».