Карен Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Аделаиде
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Россиянин Карен Хачанов обыграл итальянского теннисиста Джанлуку Маджера во втором круге турнира ATP в Аделаиде (Австралия). Встреча продолжалась 1 час 10 минут и завершилась со счётом 7:5, 6:3.
Аделаида-2 (м). 2-й круг
12 января 2022, среда. 06:45 МСК
30
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 0
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63
Джанлука Маджер
Д. Маджер
В четвертьфинале турнира Хачанов сыграет с французом Артуром Риндеркнехом, который во втором круге обыграл теннисиста из Южной Кореи Квона Сон У.
9 января завершился турнир Аделаида-1. В финальном матче на центральном корте стадиона «Мемориал Драйв» сошлись 21-я ракетка мира француз Гаэль Монфис и россиянин Карен Хачанов, занимающий 29-ю позицию рейтинга. Французский теннисист обыграл россиянина со счётом 6:4, 6:4.
Комментируя итоги турнира в Аделаиде, Хачанов сказал, что доволен своим выступлением и фокусируется на следующих турнирах.
Комментарии
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