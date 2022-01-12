Карен Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Аделаиде

Россиянин Карен Хачанов обыграл итальянского теннисиста Джанлуку Маджера во втором круге турнира ATP в Аделаиде (Австралия). Встреча продолжалась 1 час 10 минут и завершилась со счётом 7:5, 6:3.

В четвертьфинале турнира Хачанов сыграет с французом Артуром Риндеркнехом, который во втором круге обыграл теннисиста из Южной Кореи Квона Сон У.

9 января завершился турнир Аделаида-1. В финальном матче на центральном корте стадиона «Мемориал Драйв» сошлись 21-я ракетка мира француз Гаэль Монфис и россиянин Карен Хачанов, занимающий 29-ю позицию рейтинга. Французский теннисист обыграл россиянина со счётом 6:4, 6:4.

Комментируя итоги турнира в Аделаиде, Хачанов сказал, что доволен своим выступлением и фокусируется на следующих турнирах.