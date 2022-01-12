Карацев вышел в четвертьфинал турнира в Сиднее

Российский теннисист Аслан Карацев победил серба Миомира Кецмановича в матче второго круга турнира в Сиднее (Австралия). Встреча продолжалась 2 часа 42 минуты и завершилась со счётом 7:5, 6:4.

В следующем раунде турнира Карацев сыграет с итальянским теннисистом Лоренцо Сонего, который в матче второго круга выиграл у аргентинца Себастьяна Баэса (6:2, 6:3).

Аслан Карацев является единственным представителем России на турнире в Сиднее.

Также победу в своём матче на турнире в Аделаиде (Австралия) одержал россиянин Карен Хачанов. Он обыграл итальянского теннисиста Джанлуку Маджера во втором круге. Встреча продолжалась 1 час 10 минут и завершилась со счётом 7:5, 6:3.

Призовой фонд турнира в Сиднее составил $ 521 тыс. Его действующим чемпионом является австралиец Алекс де Минор.