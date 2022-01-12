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Людмила Самсонова вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде и сыграет с финалисткой US Open

Людмила Самсонова вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде и сыграет с финалисткой US Open
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Российская теннисистка Людмила Самсонова одержала победу в матче второго круга турнира в Аделаиде (Австралия), в котором её соперницей была представительница Испании Нурия Парризас-Диас. Россиянка, занимающая 39-е место в рейтинге WTA, победила соперницу, располагающуюся на 64-й строчке в мировой классификации, со счётом 6:2, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 9 минут.

Самсонова совершила два эйса и допустила две двойные ошибки. Россиянка реализовала пять брейк-пойнтов из 10. Её соперница один раз подала навылет и трижды ошиблась на подаче.

В четвертьфинале турнира в Аделаиде соперницей Людмилы Самсоновой станет представительница США Мэдисон Кис, финалистка US Open 2017 года.

Аделаида-2 (ж). 2-й круг
12 января 2022, среда. 08:05 МСК
Людмила Самсонова
39
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		1  
         
Нурия Парризас-Диас
64
Испания
Нурия Парризас-Диас
Н. Парризас-Диас
Комментарии
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