Людмила Самсонова вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде и сыграет с финалисткой US Open
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Российская теннисистка Людмила Самсонова одержала победу в матче второго круга турнира в Аделаиде (Австралия), в котором её соперницей была представительница Испании Нурия Парризас-Диас. Россиянка, занимающая 39-е место в рейтинге WTA, победила соперницу, располагающуюся на 64-й строчке в мировой классификации, со счётом 6:2, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 9 минут.
Самсонова совершила два эйса и допустила две двойные ошибки. Россиянка реализовала пять брейк-пойнтов из 10. Её соперница один раз подала навылет и трижды ошиблась на подаче.
В четвертьфинале турнира в Аделаиде соперницей Людмилы Самсоновой станет представительница США Мэдисон Кис, финалистка US Open 2017 года.
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