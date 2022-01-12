В WTA опубликовали заявление по делу Ворачовой, которой аннулировали визу

Пресс-служба WTA опубликовала заявление в связи с делом чешской теннисистки Ренаты Ворачовой. Ей аннулировали австралийскую визу. Изначально она получила медотвод, позволяющий не вакцинироваться от коронавируса, чтобы принять участие в Australian Open. Ворачова даже успела выступить на турнире в Мельбурне (Австралия), но затем ей аннулировали визу.
«Сложности, с которыми столкнулись игроки в последние дни, расстраивают, это неприятное стечение обстоятельств. Рената Ворачова действовала в соответствии с правилами и процедурами. Ей разрешили въехать в страну, она участвовала в соревнованиях, а затем ей аннулировали визу, хотя она не сделала ничего плохого.
Мы продолжим работать с официальными лицами, чтобы лучшим образом выйти из этой ситуации», — говорится в заявлении WTA.
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