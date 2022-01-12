Ворачова, которой аннулировали австралийскую визу, рассчитывает на компенсацию

Чешская теннисистка Рената Ворачова, которой аннулировали австралийскую визу, рассказала, что рассчитывает на финансовую компенсацию. Спортсменка прилетела в Австралию, чтобы выступить на Australian Open в парном разряде, но из-за дальнейших проблем с визой так и не смогла сыграть на турнире. У неё было медисключение, позволяющее не вакцинироваться от коронавируса. Но после резонансной истории с сербом Новаком Джоковичем ей аннулировали визу. Примечательно, что к тому моменту она уже даже успела сыграть на одном из турниров.
Ворачова выразила надежду, что Tennis Australia компенсирует её расходы на поездку, а также выплатит ей призовые, которые она могла получить.
«Надеюсь, что Tennis Australia пойдёт навстречу, а мне не придётся предпринимать никаких шагов в юридической плоскости», — цитирует Ворачову RTL.
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