Власти Австралии заинтересовались новой информацией в деле Новака Джоковича

Австралийские чиновники учли новую информацию, появившуюся в деле 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира серба Новака Джоковича. Об этом сообщает издание The Age.

Теперь власти проводят расследования с учётом нового заявления Джоковича, в котором он признался в нарушении антиковидных мер в Сербии. Также они учитывают то, что Джокович неправильно заполнил декларацию, наличие которой необходимо при въезде в страну, и его непоследовательные слова о том, когда именно узнал, что его тест на коронавирус дал положительный результат.

Ранее Джокович признался, что знал о своём положительном тесте на коронавирус, когда встречался с журналистами в Белграде в декабре. В Сербии максимальное наказание для лица, нарушившего антиковидные меры, — три года тюрьмы. Новак не сообщил журналистам, что у него коронавирус, и провёл фотосессию без маски на лице.

В настоящее время Новак Джокович находится в Мельбурне и готовится к Открытому чемпионату Австралии. Судья постановил, что его визу аннулировали незаконно, однако его всё же могут депортировать — такое право есть у министра иммиграции.