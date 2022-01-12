Свитолина назвала худшую страну из всех, в которых побывала

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась впечатлением от визита в разные страны. Спортсменка рассказала, какие государства произвели на неё самое гнетущее впечатление.

«В Нигерии всё очень печально. Мы ездили очень давно на маленькие соревнования. Нужно было туда поехать… Там идёт борьба за кусок хлеба, за майку, за шорты. Тебя везут на корт, и видишь, как идут парни и дерутся за одежду. Беспредел происходит.



В Индии я провела месяц. Там другое. Там страшная бедность. После этого я год отходила от этого состояния, потому что ты с хорошей стороны начинаешь ценить свои достижения, жизнь, семью. Это очень бедная страна и тебя она сильно отрезвляет», — сказала Свитолина в интервью журналисту Дмитрию Гордону.



Говоря о лучших странах, украинская теннисистка назвала Швейцарию.



«Там почти нет бедных людей. Для семейной жизни она и Австрия – это идеальные страны», — добавила Свитолина.