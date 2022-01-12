Элина Свитолина заплакала во время интервью. Фото

Украинская теннисистка Элина Свитолина заплакала во время интервью с известным журналистом Дмитрием Гордоном. Ведущий спросил спортсменку о поражении в полуфинале олимпийского турнира в Токио от чешки Маркеты Вондроушовой. Элина не смогла сдержать слёз.

«Когда я проиграла в полуфинале, было очень обидно, потому что моей целью было золото. Я знала, что у меня есть шансы, что я могу этого достичь. Я всех оставшихся соперниц уже обыгрывала. После проигрыша было очень печально и обидно. Я плакала. У меня целый день была истерика. Даже сейчас сложно об этом говорить. Но бронзовая медаль, которую я принесла стране и себе, для меня очень много значит», – сказала Свитолина и заплакала.

После этого украинка сделала паузу в интервью из-за нахлынувших эмоций. На Играх-2020 Элина завоевала бронзовую медаль.