Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Элина Свитолина заплакала во время интервью. Фото

Элина Свитолина заплакала во время интервью. Фото
Комментарии

Украинская теннисистка Элина Свитолина заплакала во время интервью с известным журналистом Дмитрием Гордоном. Ведущий спросил спортсменку о поражении в полуфинале олимпийского турнира в Токио от чешки Маркеты Вондроушовой. Элина не смогла сдержать слёз.

«Когда я проиграла в полуфинале, было очень обидно, потому что моей целью было золото. Я знала, что у меня есть шансы, что я могу этого достичь. Я всех оставшихся соперниц уже обыгрывала. После проигрыша было очень печально и обидно. Я плакала. У меня целый день была истерика. Даже сейчас сложно об этом говорить. Но бронзовая медаль, которую я принесла стране и себе, для меня очень много значит», – сказала Свитолина и заплакала.

После этого украинка сделала паузу в интервью из-за нахлынувших эмоций. На Играх-2020 Элина завоевала бронзовую медаль.

Новость по теме
Камилла Рахимова вышла в финал квалификации Australian Open, отыграв два матчбола
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022